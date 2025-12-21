21 dicembre 2005, la Roma vince la prima di undici consecutive. In panchina c'è Spalletti

Il 21 dicembre del 2005, allo stadio Olimpico di Roma, i giallorossi di Spalletti affrontano il Chievo di Pillon. Unica punta Totti, nel 4-2-3-1 che diventerà marchio di fabbrica per l'attuale tecnico della Juventus. Poi ci sono Doni e Panucci, Chivu e De Rossi, Aquilani e Taddei. La partita va subito in discesa, perché dopo mezz'ora c'è un calcio di rigore in favore dei padroni di casa che viene trasformato da Totti, che raddoppia pochi minuti dopo per il due a zero con cui si conclude il primo tempo.

La ripresa non cambia: due gol, uno di Perrotta e l'altro di Taddei a chiudere il poker finale. Sarà l'inizio di una storia (quasi) straordinaria: undici vittorie consecutive, ma i giallorossi solamente al quinto posto in classifica dietro Juventus, Milan, Inter e Fiorentina. Poi ci sarà Calciopoli, riscrivendo la graduatoria per tre su quattro delle prime.

Roma-Chievo 4-0

Marcatori: 32' (rig.) e 39' Totti; 64' Perrotta, 85' Taddei

ROMA (4-2-3-1)

Doni, Panucci, Bovo, Mexes, Chivu, De Rossi (32' st Kharja), Aquilani, Taddei (41' st Alvarez), Perrotta, Tommasi (36' st Okaka), Totti.

A disposizione: Curci, Rosi, Seppani, Dacourt.

Allenatore: Spalletti.

CHIEVO (4-4-2)

Squizzi, Malagò, Mandelli, D'Anna, Lanna, Semioli, Brighi, Giunti (34' st Sammarco), Franceschini, Tiribocchi (11' st Scurto), Pellissier (12' pt Amauri).

A disposizione: Alfonso, Moro, Antonelli, Obinna.

Allenatore: Pillon.