Venezia, Yeboah: "Sento la fiducia del mister. Applausi degli avversari? È stato bello"

John Yeboah, attaccante del Venezia a segno questo pomeriggio nella vittoria dei lagunari contro il Modena, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole raccolte da Tuttoveneziasport.it. "Sapevo che eravamo contro un avversario difficile, in una partita importante. Sono felice di aver segnato e di aver aiutato la squadra a vincere ma pensiamo già alla prossima partita".

Il tanto movimento delle linee è richiesta specifica di Stroppa?

"Il mister mi lascia libero di svariare affianco alla punta, penso di star crescendo di partita in partita, questo è quello che cerco di fare ogni gara".

Ci racconti la partita dal tuo punto di vista? Un primo tempo dalla vostra parte poi una ripresa difficile:

"Sì nel primo tempo la gara è stata un po' più dalla nostra parte ma questo è il calcio, dopo il vantaggio sapevamo che il Modena sarebbe tornato in campo a caccia del pareggio. Siamo rimasti compatti cercando i varchi giusti per vincere la partita".

Sei uscito tra gli applausi dei tifosi di casa:

"Sì è la prima volta che mi succede, mi ha fatto piacere e ringrazio i tifosi che erano presenti per il rispetto che hanno mostrato per me e i miei compagni, è stata una bella atmosfera".

Come immagini il Mondiale allargato?

"In questo momento sono molto concentrato sul campionato, non penso già al Mondiale, dobbiamo pensare a tornare in Serie A con il Venezia. Sarà il mio primo mondiale e ovviamente non è facile non pensarci, ma resto concentrato sulla Serie B. Tutti a Venezia credono in me e mi sento a casa".