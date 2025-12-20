Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Avellino, Palumbo: "Potevamo anche vincere con il Palermo, avanti con fiducia"

Avellino, Palumbo: "Potevamo anche vincere con il Palermo, avanti con fiducia"
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Daniel Uccellieri
ieri alle 23:42Serie B
Daniel Uccellieri

Martin Palumbo, centrocampista dell'Avellino, autore del bellissimo gol che ha permesso agli irpini di pareggia con il Palermo, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro i rosanero.
Queste le sue parole riportate da Tuttoavellino.it: “C'è un po' di rammarico perché le occasioni per chiudere prima la gara e per vincerla anche nel finale le abbiamo avute. Ma siamo contenti, perché è stata una buona prestazione e andiamo avanti con fiducia”.

Migliorare sempre: “Il mister pretende tanto da me, io cerco di ricambiare la sua fiducia, certamente c'è tanto da migliorare. Io cerco di dare sempre il massimo e migliorare giorno dopo giorno. Sono felice di avere la fiducia di tutti i tifosi. Sono contento dell'affetto che ricevo sempre. E' bello andare in giro per strada e avere tanti tifosi che vogliono una foto, mi sento coccolato”.

Il ruolo: “Non ho una posizione che prediligo, mi diverto ovunque, da mezzala magari mi diverto di più perché posso inserirmi e stare vicino alla porta. Da regista sto meno vicino alla porta ma comunque mi diverto a toccare più palloni, a impostare il gioco”.

Cosa è cambiato dalla gara con il Venezia, un pareggio diverso oggi: “L'importante è portare a casa i punti, come arrivano poi, non conta. Ovvio, il mister ci chiede sempre di avere un atteggiamento positivo, cercare di creare gioco come oggi. Poi, contro squadre forti, capita di doverci schiacciare, come accaduto contro il Venezia. Ma è un punto importante e sono contento, siamo pronti per Bari”.

