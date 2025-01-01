Sampdoria, Coda: "La classifica è ancora brutta ma si vede un po' di luce"

Massimo Coda, attaccante della Sampdoria a segno nella gara pareggiata con il Padova, ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato dopo la partita con i biancoscudati:

"Siamo tutti un po' giù, è un peccato, avevamo veramente in mano la vittoria. Potevamo gestire sicuramente meglio e chiuderla quando potevamo, ma non lo abbiamo fatto. Di fronte avevamo comunque una squadra in salute, che trova belle giocate tra le linee. Era difficile da affrontare. Noi avevamo avuto un atteggiamento molto positivo, dopo un inizio un po' difficile abbiamo capito come fargli male e così è stato.

Il gol? È un movimento che faccio spesso, Depaoli stavolta mi ha trovato, quella è una delle giocate che mi riescono meglio. Il mister ci sta trasmettendo questa cosa, la volontà di fare le partite. Giornata dopo giornata ci stiamo riuscendo di più, dobbiamo essere bravi nelle finalizzazioni, nel cercare, se andiamo in vantaggio come è successo oggi, di chiuderle. Secondo me stiamo prendendo la strada giusta, anche se la classifica è ancora brutta dobbiamo andare avanti, si vede un po' di luce".