Reggiana, Frachiolla sbotta: "Dobbiamo assumerci le responsabilità, serve umiltà"

Esce sconfitta la Reggiana allo stadio "Adriatico Giovanni Cornacchia" per 2-1 dal Pescara. Nella sala stampa interviene il direttore sportivo Domenico Frachiolla, il quale non nasconde l'amarezza per la prestazione offerta degli emiliani:

"Non possiamo avere questo atteggiamento, dobbiamo avere continuità di risultati. Dobbiamo assumerci le responsabilità. Queste partite hanno detto che non siamo ancora pronti per trovare la continuità. Alcune partite ti danno ma ti tolgono perchè ti fanno pensare altro. Noi dobbiamo fare un campionato di sacrificio, dobbiamo avere umiltà, non come oggi. Avevo visto dei segnali aldilà del risultato. La motivazione è venuta meno e troppi complimenti fanno male. Voglio vedere una Reggiana diversa.La rosa ha qualità importanti, non dobbiamo pensare di essere arrivati, se qualcuno lo pensa vedremo. Ci manca uno step ulteriore, oggi potevamo portare a casa un punto"