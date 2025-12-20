Live TMW Lazio, Sarri sugli arbitri: "Situazione chiara, ma la società mi ha smentito. Se parlo prendo una squalifica"

20.10 - La Lazio non va oltre il pareggio per 0-0 contro la Cremonese all'Olimpico, mantenendo però aperta la striscia di sette risultati utili consecutivi in casa. Tra pochi minuti il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

20.50 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

Cosa è mancato in fase offensiva?

"Qualche cambiamento ci può far perdere degli automatismi, l'aspetto positivo di questa partita è non aver concesso nulla. Di solito in queste situazioni la Cremonese è molto pericolosa, ha fatto due gol al Milan e tre al Bologna. L'aspetto negativo è il primo tempo scadente dal punto di vista tecnico con errori banali. Abbiamo alzato un po' i ritmi nel secondo tempo, ma fatto troppo poco per vincere la partita. Non so se manchi qualità o organizzazione, spero la seconda perché quella arriverà".

Si aspettava di più da giocatori importanti come Vecino e Pedro? A Udine Noslin può avere la chance di giocare dall'inizio?

"Bisogna far giocare qualcuno a centrocampo a Udine, al momento abbiamo a disposizione forse due centrocampisti, non di più. La situazione sta diventando drammatica, va avanti da mesi e mesi. Se fai 10-12 partite consecutive con minimo 5 assenti prima o poi lo paghi, in parte si è pagato oggi. Nel primo tempo non mi aspettavo di più da Pedro o Vecino, ma da tutti. Abbiamo aperto cinque contropiedi loro con i primi cinque palloni. Nel corso della partita poi siamo andati troppo sul lungo, con queste squadre specialiste delle seconde palle porti la partita sul loro binario. La sensazione è che alla fine si poteva venirne a capo, ma abbiamo fatto troppo poco".

Ha visto gli episodi arbitrali, che idea si è fatto? Si dà una spiegazione dei pochi segnati con lei da Castellanos?

"Ti prego di parlare con la società, una volta che ho parlato degli arbitri la società ha fatto un comunicato per dire esattamente il contrario. Non so sinceramente come spiegare quei dati, cerco di tenere Castellanos ancora più vicino all'area di rigore, a briglia sciolte va anche spesso per vie esterne, voglio farlo giocare per vie centrali e attaccare l'area in un certo modo. O il nostro modo di giocare non è per lui, oppure è in un momento di difficoltà. Gli attaccanti che fanno sempre gol li fanno in tutti i sistemi di gioco, non ho visto Lewandowski non segnare in alcuni sistemi. Castellanos ha avuto un problema fisico che lo ha tenuto fuori due mesi, ora sta recuperando e tornerà a segnare".

Si sente di prendere posizione dopo i tanti episodi arbitrali negativi?

"Io non la prendo la posizione, la situazione è talmente chiara che se la espongo io prendo una squalifica. Allora perché non la prendi te la posizione che non prendi una squalifica?".

Quello di oggi è un punto guadagnato o sono due punti persi?

"Quando la partita si mette in un certo modo la Cremonese ti può far male, per questo può essere un punto guadagnato. Per tutto il resto però sono due punti persi, qui si continua a pensare alla romana, c'è la Cremonese ed è tutto facile, per noi nulla è facile".

Pensa di aver creato la base di giocatori per il prossimo anno?

"Nelle ultime partite abbiamo fatto sei vittorie, cinque pareggi e due sconfitte a San Siro contro Milan e Inter. Io imputerei poco alla squadra anche per la partita di stasera, oggi c'è stata poca qualità e quello è difficile da imputare alla squadra. A livello di mentalità siamo in crescita, così come a livello tattico perché avevo trovato una squadra che giocava d'istinto, ora siamo molto più razionali. Ci fosse la possibilità di tirar fuori il meglio da questi ragazzi sotto l'aspetto qualitativo un nocciolo di 6-7 giocatori ce l'abbiamo".

In questo momento di difficoltà si sente di ribadire la sua volontà di rimanere a lungo?

"Questo momento di difficoltà se si sta parlando delle situazioni sì, ma sui risultati non lo accetto perché la squadra sta dando ampi segnali. Il resto del discorso non dipende da me, io esprimo un augurio che mi faccio. Mi farebbe un piacere immenso proseguire qui a lungo, ma poi bisognerà valutare tutte le situazioni".

21.02 - È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.