Baldanzi: "Non so cos'è meglio per il futuro, ma finché sarò qui e la Roma lo vorrà do il massimo"

Tommaso Baldanzi, trequartista della Roma, dopo la sconfitta contro la Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "Più che la prestazione ci sta mancando la vittoria contro le grandi squadre. Ci dispiace molto, ci rimetteremo sicuramente a lavorare per cercare di portare a casa una vittoria contro una grande squadra. Siamo rimasti in partita fino alla fine. Possiamo far meglio, ma la prova c'è stata".

Manca qualcosa nella gestione dei momenti?

"Dobbiamo riuscire a stare in partita per 90 minuti, anche quando c'è un momento di difficoltà. Bisogna rimanere compatti. Ci manca ancor quel qualcosa per essere una grandissima squadra. Ma noi ascoltiamo il mister, stiamo andando nella direzione giusta. Da una partita come questa ne usciamo forti perché abbiamo visto che possiamo giocarcela".

Per te è più importante rimanere alla Roma o andare altrove a giocare più minuti?

"Non saprei cosa dire. Non lo so, ma so al 100% che finché sarò qui, finché la Roma deciderà che sono qui darò il massimo per chi mi ha preso, per chi mi ha scelto e per chi mi dà fiducia ogni domenica".