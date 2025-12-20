Foggia, Barilari: "Ottima gara, avevamo 9 assenze. La Salernitana mi piace tanto"

Al termine della sconfitta per 2-1 contro la Salernitana, il tecnico del Foggia Enrico Barilariha analizzato la gara in conferenza stampa:

“Se guardo solo la prestazione dovrei essere contento, ma non possiamo essere felici quando si perde. La classifica ci impone di fare punti, non bastano le belle prove. Siamo stati ingenui sul secondo gol”.

Sulla fase di costruzione e i singoli:

“Per la prima volta ho visto una buona costruzione dal basso. Byar ha giocato nonostante un fastidio, ma gli esami non hanno evidenziato nulla. Avevamo pianificato l’assalto finale, ma ci è mancato qualcosa. Achik ci ha messo in difficoltà, lo sapevamo, e l’assenza di Buttaro ha pesato”.

Il tecnico ha elogiato i granata:

“Tra le squadre che ho visto, la Salernitana è quella che mi ha impressionato di più. Il Benevento è più in forma, ma i granata mi piacciono tanto. È un campionato aperto e il mercato di gennaio potrà cambiare gli equilibri”.