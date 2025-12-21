Roma, Gasperini manda messaggi: "Tra Ferguson e Dybala tutta la vita Dybala da centravanti"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, dopo la sconfitta contro la Juventus è intervenuto in conferenza stampa e ha mandato anche messaggi legati al mercato: "Non so se arriva qualcosa dal mercato, però il mercato è un'opportunità. Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra. Sono soddisfatto della prestazione fatta, sta giocando con uno spirito encomiabile. Ma avendo perso con Juve, Inter e Napoli ci manca uno scalino. È già abbastanza vicina ma siamo in una piazza e società importante, dobbiamo ambire a migliorarci. Spero che il mercato ci possa aiutare, ma non è facile".

Su Ferguson?

"Anche nel ruolo da centravanti scelgo sempre Dybala. Tra Ferguson e Dybala tutta la vita Dybala. Se il centravanti è questo scelgo Dybala".