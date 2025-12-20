31 trofei e non sentirli. La scelta di Thiago Silva, a 41 anni di nuovo in Europa (ma non al Milan)

Il Porto ha avuto la meglio, assicurandosi Thiago Silva. A fare un pensiero al campione 41enne era stato anche il Milan, alla ricerca di una figura di grande esperienza nel reparto difensivo che aveva anche il vantaggio di conoscere l'ambiente di Milanello dove aveva giocato dal 2009 al 2012. Invece, ecco la scelta del brasiliano, che soltanto qualche ora fa aveva lasciato la Fluminense dopo averci giocato per le ultime due stagioni.

Dopo il Chelsea, dunque, ecco il ritorno in Europa. Ed un ritorno in Portogallo, anche. Perché nella stagione 2004/05 Thiago Silva aveva giocato proprio nel Porto, anche se nella squadra B.

Nel dare l'annuncio, il club ha ricordato come il brasiliano in ogni squadra in cui ha giocato, specie negli otto anni al Paris Saint-Germain, sia stato protagonista vincendo titoli a ripetizione e totalizzandone finora ben 31.

Tra i successi più prestigiosi, oltre a quelli col Milan, spiccano la Champions League (vinta proprio al do Dragao con il Chelsea), il Mondiale per Club e i vari titoli nazionali col PSG. Icona della nazionale brasiliana, di cui è stato storico capitano con 113 presenze, Thiago Silva vanta anche tre inserimenti nel FIFA Team of the Year e il titolo di miglior giocatore del Mondiale per Club 2021. Un palmares clamoroso, che evidentemente non ha affievolito le motivazioni e la voglia di mettersi nuovamente in gioco. Come fanno i campioni, del resto.