La Lazio fatica ancora in zona gol, la Cremonese torna dall'Olimpico con un ottimo 0-0
Termina senza reti la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Cremonese, primo anticipo della 16^ giornata di Serie A. Inizio molto negativo della formazione di casa dal punto di vista del possesso: i primi tre passaggi orizzontali della squadra di Sarri finiscono tutti suoi piedi della squadra di Nicola, che tuttavia non impegna mai Provedel. Bonazzoli cerca persino il gol 'alla Quagliarella' concludendo da 50 metri su palla persa da Guendouzi, spedendo però alto sulla traversa. La Lazio si fa vedere per la prima volta dalle parti di Audero alla mezz'ora: schema da punizione che trova la testa di Castellanos in area, ma l'argentino conclude debolmente. Sono le uniche due emozioni di 45' molto tattici.
Nessun cambio alla ripresa delle ostilità, ma subito un bello spavento per i biancocelesti: Bonazzoli lavora benissimo un pallone al limite dell'area e dopo una finta cross al centro pescando in modo perfetto Vardy, che si divora la palla dell'1-0 in posizione perfettamente regolare. All'ora di gioco Sarri rompe gli indugi inserendo Belahyane e Noslin, con l'olandese che marca subito il primo tiro, dopo trenta secondi dalla sostituzione. Al 74' Bonazzoli chiama finalmente all'intervento Provedel con un destro potente ma centrale, poco dopo Marusic lo imita e Audero deve impegnarsi per bloccare a terra. Al 95' un clamoroso contropiede in campo aperto lancia Cancellieri a tu per tu con Audero: Ceccherini si immola, stendendo l'attaccante e guadagnandosi la doccia anticipata. Cataldi dal limite dell'area spedisce alto.