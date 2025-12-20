Salernitana, Achik: "Sogno di segnare sotto la Sud, il nuovo modulo mi aiuta"

“Per chiudere in bellezza oggi mancava solo il mio gol, ma spero arrivi presto”. Così Achik, esterno offensivo della Salernitana, ai microfoni di LiraTv dopo il 2-1 contro il Foggia. “Sono contento delle ultime prestazioni, all’inizio ho faticato ad ambientarmi – ha detto – ma adesso con il nuovo modulo mi trovo meglio. Quando non chiudi le partite, le avversarie prendono coraggio. Oggi però è girata bene.

Sul gol annullato ero in leggerissimo fuorigioco”. Il legame con mister Raffaele è un punto di forza: “Mi aiuta a crescere, c’è grande fiducia. Il mio sogno? Segnare e festeggiare sotto la curva dell’Arechi”. Infine una battuta sulla sua storia: “Altro che favoletta della spiaggia, ho fatto la gavetta: Cutro, Rende… ma giocare con gli amici in riva al mare resta un bel ricordo”.