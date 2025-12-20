Juventus, Openda: "Felice di aver segnato il primo gol, la Serie A non è facile"
TUTTO mercato WEB
Lois Openda, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 2-1 sulla Roma nella quale ha segnato il suo primo gol in campionato: "É stato un gol importante, sono felice di aver segnato il primo in Serie A. Il feeling con la squadra è sempre maggiore".
Cosa pensi della Serie A?
"Non è un campionato facile al quale adattarsi, ma sto avendo il supporto di tutti: dalla famiglia ai miei compagni, per cercare di fare sempre meglio".
Qual è il tuo obiettivo?
"Il focus è sul fare sempre meglio per aiutare la squadra a vincere le partite, mi sento bene col nuovo allenatore e penso già alla prossima".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Lazio, Sarri sugli arbitri: "Situazione chiara, ma la società mi ha smentito. Se parlo prendo una squalifica"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile