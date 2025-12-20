Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Openda: "Felice di aver segnato il primo gol, la Serie A non è facile"

Juventus, Openda: "Felice di aver segnato il primo gol, la Serie A non è facile"
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:59Serie A
Marco Pieracci

Lois Openda, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 2-1 sulla Roma nella quale ha segnato il suo primo gol in campionato: "É stato un gol importante, sono felice di aver segnato il primo in Serie A. Il feeling con la squadra è sempre maggiore".

Cosa pensi della Serie A?
"Non è un campionato facile al quale adattarsi, ma sto avendo il supporto di tutti: dalla famiglia ai miei compagni, per cercare di fare sempre meglio".

Qual è il tuo obiettivo?
"Il focus è sul fare sempre meglio per aiutare la squadra a vincere le partite, mi sento bene col nuovo allenatore e penso già alla prossima".

