Pescara, Gorgone: "Ci prendiamo questa boccata d''ossigeno. Sono contento per la gente"

Il Pescara torna a vincere dopo tre mesi, lo fa superando la Reggiana per 2-1 conquistando la prima vittoria della gestione Gorgone. Il tecnico non era in panchina in quanto squalificato, al suo posto c'era il suo secondo Emanuele Testini. A fine partita il tecnico ha commentato così il successo, ecco le sue parole raccolte nella sala stampa dello stadio "Adriatico Giovanni Cornacchia" da Pianetaserieb

"Grande partita, grande intensità, tante occasioni. Sono contento per i ragazzi. Botta di fiducia importante, siamo avvelenati. Sono contento per tutti quelli che lavorano qui, i tifosi sono stati fantastici. Questa energia è importante. Non bisogna mai abbassare la testa. Oggi squadra tosta, sul pezzo. Loro erano una squadra bassa, forte nelle ripartenze e non era facile. Grande applicazione e tanto sacrificio. Mi fa piacere per tutto il popolo che ha bisogno di questo. Sarà un cammino lungo e ci prendiamo questa boccata d’ossigeno".

Poi aggiunge: "Loro erano una squadra bassa, forte nelle ripartenze e non era facile. Grande applicazione e tanto sacrificio. Mi fa piacere per tutto il popolo che ha bisogno di questo. Sarà un cammino lungo e ci prendiamo questa boccata d’ossigeno. Olzer ? può crescere ancora, può giocare dappertutto, ma può fare la mezzala. L’intensità che abbiamo è dovuta agli allenamenti e anche chi non sta giocando sta dando tanto in allenamento. In questa squadra c’è bisogno di un obiettivo comune, fino ad ora ho trovato unione di intenti. Bisogna avere pazienza, le occasioni ci saranno. Gravillon ha fatto una grande partita, ma può ancora migliorare, ora sta bene". Infine sulla sua assenza in panchina ha detto: "A volte preferirei stare in tribuna perchè le indicazioni si vedono molto meglio dall’alto. Noi ci crediamo tanto, è lunghissima. Ci sono dei momenti bui, ma bisogna superarli”.