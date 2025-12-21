Beukema: "Bremer il difensore più forte in Serie A, Lookman l'attaccante più difficile da marcare"

"Che cosa faccio se vinciamo la coppa? Vorrei dire che festeggiamo, ma ci sarà già una prossima partita. Se vinciamo la Supercoppa la prossima intervista la facciamo in napoletano". A due giorni dalla finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna, il difensore azzurro Sam Beukema si è raccontato a 360° in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A.

Beukema parla anche di temi extra Napoli, indicando ad esempio il difensore a suo dire più bravo in questa Serie A: "Bremer è forte, però è stato infortunato ovviamente. Fisicamente è fortissimo. Poi anche Bastoni penso sia fortissimo e anche offensivamente è molto bravo, sotto tutti gli aspetti".

Un difensore a cui ruberesti qualcosa?

"Maldini, uno dei più forti. È stato fortissimo per intelligenza tattica".

Il calciatore attualmente più forte in Serie A?

"Devo dire il mio amico Scott (McTominay, ndr). È fortissimo, è anche molto bravo e umano".

Il calciatore più difficile da marcare?

"Lo dico sempre, da quando sono arrivato in Serie A: Lookman. È molto bravo con la palla, attacca la profondità, è molto forte e “imprevedibile.

Un ex compagno con cui sei molto in contatto e sei molto amico?

"Ferguson del Bologna, anche Ndoye. Noi tre siamo proprio amici, li sento spesso. Ferguson è qui con il Bologna, l’ho già chiamato".