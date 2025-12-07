La Roma non conosce i pareggi, il Cagliari torna a vincere dopo tre mesi: finisce 1-0

Il Cagliari torna a vincere in Serie A dopo tre mesi: 1-0 alla Roma firmato da Gaetano, che riconsegna un successo ai sardi dall'ultimo, ormai datato 19 settembre.

Meglio i padroni di casa nell'approccio - Il Cagliari si presenta con tanti infortuni, gli uomini contati e il giovane uruguaiano Juan Rodriguez al debutto in Serie A in difesa. La Roma risponde con un assetto leggero, in cui a guidare l'attacco non ci sono né Ferguson né Dybala, ma un nove ancora più 'falso' come Baldanzi. La Roma prova a manovrare con continuità il pallone, anche se non di rado è il Cagliari a rendersi maggiormente pericoloso, grazie soprattutto a delle ripartenze fulminanti, condotte su tutti dai vari Borrelli, Folorunsho e Sebastiano Esposito. La Roma prova a sfondare fino all'intervallo ma, complice forse anche l'attacco inedito, fatica a costruire occasioni realmente pericolose. Al contrario del Cagliari, fermato in più di una circostanza dai vari Ndicka e Svilar. All'intervallo, resiste lo 0-0.

La decide Gaetano in bello stile - Il secondo tempo riparte con in campo gli stessi ventidue protagonisti della prima frazione, che però diventano ventuno nell'arco di qualche minuto. Sì, perché a inizio secondo tempo Folorunsho prende il tempo a tutti e punta dritto verso l'area di rigore, venendo atterrato da Celik alle porte. Inizialmente viene fischiato il rigore, dopo revisione VAR però l'arbitro Zufferli vede che il contatto è iniziato fuori dall'area e comanda la 'semplice' punizione, estraendo però a quel punto il cartellino rosso contro Celik. La Roma, già apparsa un po' traballante, a quel punto perde dei riferimenti. Il Cagliari va in pressione furibonda e riesce a raccogliere i frutti della spinta grazie a una palla da fermo, con Gaetano abile a stoppare di petto e calciare col controbalzo in una frazione di secondi. Si conferma che la Roma non sappia cosa siano i pareggi, almeno non con Gasperini: ed è un altro ko.

