Pisa-Cagliari, le probabili formazioni: si rivedono Toure e Kilicsoy dal primo minuto

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Pisa-Cagliari (Domenica 15 marzo, ore 15.00, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Pisa

Il Pisa di Hiljemark si prepara alla sfida contro il Cagliari di Pisacane affidandosi ancora al 3-5-2. Tra i pali resta aperto il ballottaggio tra Nicolas e Semper, con il brasiliano al momento favorito. In difesa dovrebbe rientrare dal 1’ Canestrelli, completando il terzetto con Caracciolo e Calabresi. In mezzo al campo spazio al consolidato trio formato da Loyola, Aebischer e Marin, ormai cardine della manovra nerazzurra. Sulle fasce, dopo due giornate in panchina, Toure è pronto a riprendersi la sua corsia, mentre a sinistra è confermato Angori. In attacco, al fianco di Moreo, dovrebbe esserci ancora Durosinmi, in vantaggio per completare il tandem offensivo. (da Pisa, Davide Caruso)

Come arriva il Cagliari

Continuano le brutte notizie in casa Cagliari. Alla lunga lista degli infortunati che vede sei rossoblù fermi ai box, si è aggiunto in settimana anche Idrissi. Il giocatore ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e non potrà far parte della sfida di domenica contro il Pisa. I tanti assenti obbligano mister Pisacane a dover gestire al meglio le risorse in possesso. La nota dolce è però il completo recupero di Gaetano. L'undici che il tecnico isolano sembra dover utilizzare sarà schierato in un 3-5-2. Caprile in porta. La difesa vedrà ancora Zé Pedro, Dossena e Rodriguez. A centrocampo restano confermati Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana e Obert, a supporto della coppia d'attacco che dovrebbe rivedere Kilicsoy al fianco di Esposito. (da Cagliari, Elena Accardi)