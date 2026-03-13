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Cagliari, Kilicsoy: "All'inizio ho avuto qualche difficoltà, ora ho dimostrato il mio valore"

Cagliari, Kilicsoy: "All'inizio ho avuto qualche difficoltà, ora ho dimostrato il mio valore"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:30Serie A
Daniel Uccellieri

Intervistato da TRT Spor, l'attaccante del Cagliari Semih Kilicsoy parla così della sua avventura in Sardegna:

«Qui è molto bello, lo stadio è bellissimo e i nostri tifosi ci fanno sentire il loro entusiasmo durante la partita. Le persone sono molto gentili, calorose come i turchi, e ci vogliono bene. Non è stato facile per me venire qui: è il mio primo trasferimento all’estero, non conoscevo la lingua e non sapevo nulla della città o del Paese. All’inizio ho avuto qualche difficoltà, ma ora mi sono abituato».

Guardando al presente, Kilicsoy si è detto convinto di poter crescere ancora: «C’è chi pensava che non ce l’avrei fatta. Con le mie prestazioni degli ultimi mesi credo di aver dimostrato il mio valore qui e di poter fare ancora di più».

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