La Roma saluta ufficialmente Bailey, il Napoli resta col mercato a saldo zero: le top news delle 13

Inter e Napoli si leccano le ferite dopo i deludenti risultati di ieri in Champions League, con i nerazzurri sconfitti in casa dall'Arsenal e gli uomini di Conte fermati sull'1-1 da un Copenaghen in inferiorità numerica per gran parte della sfida. Oggi occhi puntati sulla sfida che la Juventus giocherà contro il Benfica e sull'Atalanta che ospiterà l'Athletic Club, incroci importanti per il futuro nella competizione.

Intanto vanno avanti le varie operazioni di mercato dei club di Serie A: la Roma, in attesa degli ultimi colpi in entrata, ha salutato ufficialmente Leon Bailey, attaccante esterno che rientrerà anzitempo all'Aston Villa. Fiorentina e Bologna, intanto, hanno perfezionato lo scambio fra Giovanni Fabbian e Simon Sohm: il primo già ieri si è fatto fotografare al Viol Park, il secondo si è allenato oggi per la prima volta agli ordini di Vincenzo Italiano.

Quindi ancora il Napoli: il Consiglio Federale andato in scena quest'oggi ha confermato la precedente direzione, col club azzurro che dovrà operare a saldo zero in questa sessione di calciomercato invernale. La proposta di modifica delle norme federali non è stata votata all'unanimità, con alcune società che hanno ritenuto inopportuno modificare tali norme in corso di stagione e soprattutto di sessione di calciomercato.