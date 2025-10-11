La terza esclusione manderebbe in tilt il sistema calcio: perché l'Italia deve andare al Mondiale

L'Italia si gioca molto in questi tre giorni. La Nazionale di Gennaro Gattuso scenderà in campo questa sera a Tallinn per sfidare l'Estonia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Una partita da non sbagliare in relazione soprattutto alla partita che si giocherà ad Udine contro Israele. uno scontro diretto per almeno assicurarsi il secondo posto nel girone che vale il passaggio ai playoff. In caso di non successo alle 18 della Norvegia, ma solo nel caso in cui gli azzurri dovessero fare bottino pieno, potrebbe aprirsi una speranza di agganciare il primo posto che vale il passaggio diretto alla competizione.

Missione conquistare sei punti in questa tornata di gare, altrimenti il rischio di rimanere a casa anche questa volta è molto alto. E una situazione di questo genere, scrive in un'analisi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, porterebbe a traballare (per usare un eufemismo) la posizione del presidente federale Gabriele Gravina, rieletto in sella all'organo principe del calcio italiano con oltre il 98% dei consensi.

Questa situazione si andrebbe infatti a sommare con la passata non partecipazione a Qatar 2022, anche se quella arrivò un anno dopo la vittoria all'Europeo a Wembley contro l'Inghilterra. Questa volta il ricordo sarebbe però sbiadito e il fallimento, con l'Italia fuori dal Mondiale per la terza volta di seguito, ancora maggiore.