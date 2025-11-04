Golden Boy, premi a Doué e Esposito. Cambia una panchina in B: le top news delle 18

Siamo tutti in attesa che cominci la due giorni di Champions League che darà forma ai risultati della 4^ giornata del maxi-girone della massima competizione europea per club, ancora poco e ci siamo. Per le squadre di Serie A inaugura il Napoli, impegnato alle ore 18:45 nella sfida casalinga contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt.

Questione panchine, sono ore molto movimentate e non solo per quanto riguarda la Serie A, dove Fiorentina e Genoa sembrano indirizzate ad affidarsi a due tecnici ad interim per i prossimi impegni, con Galloppa che esordirà giovedì a Mainz in Conference League e i rossoblù che potrebbero proseguire con Criscito e Murgita fino alla sosta. Anche in Serie B è cambiata una panchina, quella dello Spezia che al posto di Luca D'Angelo ha visto subentrare Roberto Donadoni.

Non solo il campo e il presente, però, perché il mondo del calcio è sempre proiettato verso il futuro. E in tal senso si muove anche la premiazione del Golden Boy 2025, andato appannaggio del talento offensivo Desire Doue del Paris Saint-Germain, il quale segue dunque a Yamal nell'albo d'oro del riconoscimento. Premiato anche Pio Esposito: il centravanti dell'Inter è il miglior giovane italiano.

Gli altri premi del Golden Boy 2025:

Best President, Nasser Al Khelaifi del PSG

Best Football Executive, Luis Campos del PSG

Golden Player Woman, Leah Williamson dell'Arsenal

Golden Player Man, Diogo Jota

European Golden Girl, Michelle Agyemang del Brighton

Best Agent, Ali Barat

Best Italian Golden Girl, Eva Schatzer della Juventus

Best Italian Golden Boy, Francesco Pio Esposito dell'Inter