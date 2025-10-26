La vetta in Conference non basta: Fiorentina a caccia del primo successo, anche per la panchina di Pioli

La Fiorentina si gode la vetta della Conference League, con la squadra di Stefano Pioli che viaggia a bottino pieno dopo due partite con 5 gol fatti e zero subiti. Un'immagine che però non fotografa per interezza l'avvio di stagione dei gigliati, incartati in una partenza decisamente a rilento in campionato in cui non è ancora arrivata la vittoria dopo 7 giornate.

Il successo a Vienna darà sicuramente morale alla truppa di Stefano Pioli, anche se il tecnico ha ammesso neanche troppo fra le righe come il livello di Sigma e Rapid fosse di fatto inferiore a quello che si trova nel campionato italiano.

"Avevo chiesto alla squadra attenzione e ferocia e questo dev'essere un punto di partenza in vista del campionato. Ultimamente le partite le stiamo approcciando bene, è nella gestione dei momenti difficili che dobbiamo dare qualcosina in più. E' chiaro che dovremmo ripeterci nelle prossime partite di campionato", è stata l'ammissione di Pioli dopo la Conference. Ora il Bologna, una sfida complessa vista la qualità dei rossoblù e il momento di forma di Orsolini e compagni. Il tempo però sembra essere quasi finito, per la Fiorentina e per lo stesso Pioli. Il tecnico è stato confermato e blindato sulla panchina a più riprese, dalla società. La quale però si aspetta lecitamente un cambio di passo anche in Serie A per evitare di dover ricorrere a decisioni drastiche in fatto di guida tecnica.