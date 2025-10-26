Dzeko vs Pioli, Graziani: "Queste sono cose che devono restare nello spogliatoio"

L'ex attaccante Francesco "Ciccio" Graziani , nel corso di un intervento ad RTV 38 ha parlato del caso che riguarda il botta e risposta che c'è stato in casa della Fiorentina fra Edin Dzeko e il tecnico Stefano Pioli.

Questa l'opinione di Graziani in merito: "Quelle sono cose che devono restare nello spogliatoio - il pensiero di Graziani. Si parla in privato, negli spogliatoi, e si discute di tutte le questioni che vanno o in questo caso di quelle che non vanno. Pioli ha detto che se Dzeko vuole sa dov'è il suo ufficio? Ha ragione lui".

Poi su Comuzzo: "Titolare contro il Bologna? Dico di sì perché è sempre stata una sicurezza. Penso anche che in una logica di turnover qualcosa devi fare. Se dai fiducia a Comuzzo non sbagli. Io credo che Pongracic, Ranieri, anche Viti: il reparto è ben fornito poi l'allenatore fa le sue scelte. Giocando ogni tre giorni c'è anche quella logica. Pablo Marì oggi sembra quello di cui Pioli si fida di più rispetto agli altri"

Infine sul modo in cui la Fiorentina dovrebbe giocare contro il bologna: "A volte le partite più difficili diventano quelle più facili, però la Fiorentina deve giocare per vincere. Se giochi solo per non perdere rischi che ti giri storto. Se devo dare un consiglio a Stefano gli direi solo di trovare una formazione di titolari e puntare su quelli senza stare a togliere fiducia a chi gioca".