Lamptey alla Fiorentina, i dettagli del contratto: firma fino al 2028 per 5 milioni totali

Ufficiale da oggi il nuovo acquisto della Fiorentina per le fasce della sua difesa (con possibilità di essere alzato però anche a centrocampo), quello dell'inglese Tariq Lamptey (24 anni), esterno classe 2000 che arriva a titolo definitivo dal Brighton per circa 6 milioni di euro.

E il portale specializzato Firenzeviola.it riferisce anche le cifre del contratto di Lamptey con la Fiorentina: lo stesso esterno percepirà circa 5 milioni di euro netti complessivi, avendo messo la firma su un vincolo di durata triennale (con opzione di un altro anno), a 1.25 a stagione. Nato a Londra, il calciatore 24enne cresciuto nel settore giovanile del Chelsea ha oltre 100 partite in Premier League ma quest'anno non è ancora mai sceso in campo e ha scelto così il trasferimento in Serie A. Nelle idee dei viola il suolo ruolo sarà quello del vice-Dodo.

Così la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Lamptey: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tariq Lamptey dal Brighton & Hove Albion F.C. Lamptey, nato ad Hillingdon (UK) il 30 settembre 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea mentre, nelle ultime cinque stagioni, con la maglia del Brighton, ha collezionato 122 presenze tra Premier League, Europa League, FA Cup ed EFL Cup mettendo a segno 5 gol e fornendo 12 assist. Il nuovo calciatore viola vanta, inoltre, 11 presenze con la Nazionale maggiore del Ghana".