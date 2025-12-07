Live TMW Lazio, Cancellieri: "Grande partita, siamo sulla strada giusta"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

20.13 - La Lazio non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Bologna all'Olimpico, mantenendo però aperta la striscia di sei risultati utili consecutivi in casa. Tra pochi minuti il calciatore biancoceleste Matteo Cancellieri interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

21.01 - È iniziata la conferenza stampa di Matteo Cancellieri

Per voi è un punto guadagnato o sono due punti persi?

"Abbiamo fatto una grande partita, l'espulsione ci ha messo in difficoltà e ci siamo abbassati. Il campo ha parlato di un pareggio, ci prendiamo questo risultato, ma siamo sulla strada giusta".

Come stai fisicamente dopo l'infortunio?

"Sono stato fuori un mese e mezzo, non so se sono al 100% ma ci sono vicino. Mi manca qualche allenamento per mettere più gamba e condizione, ma ci sono".

C'è rammarico per il gol subito dopo il vantaggio?

"Sicuramente c'è rammarico, prendere gol dopo pochissimo fa male. Le sensazioni dalla panchina erano comunque positive, avevamo la partita sotto controllo e che potessimo fare il secondo gol. Questi sono aspetti positivi che dobbiamo portare avanti".

21.03 - È terminata la conferenza stampa di Matteo Cancellieri