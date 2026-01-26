TMW Lazio, Daniel Maldini è a Roma: le foto e i video del suo arrivo all'aeroporto

Daniel Maldini è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Lazio. Dopo il poco spazio che gli è stato concesso a Bergamo, il fantasista italiano ha deciso di ripartire dalla Capitale ed è già arrivato in città. A testimoniarlo ci sono, oltre al post dei biancocelesti, anche le immagini realizzate da TMW, che ha intercettato il calciatore all'aeroporto. Il classe 2001 non ha rilasciato dichiarazioni.

Prima che l'affare diventi ufficiale infatti, il 25enne dovrà sostenere le visite mediche di rito. L'operazione si concluderà in prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni fissato a 14 milioni. Di seguito i video e le foto del suo arrivo: