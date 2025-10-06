Lazio, oggi giorno chiave per Zaccagni e Rovella: il centrocampista verso l'intervento

Per il Messaggero, quello di oggi è il giorno della verità per Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella. Il capitano si sottoporrà stamattina agli accertamenti all'adduttore, dopo la brutta fitta accusata nella rifinitura prima del Torino, venerdì sera: l'esterno spera si tratti al massimo di uno stiramento di primo grado (salterebbe comunque Atalanta e Juventus), ma teme il peggio ovvero di dover restare fuori almeno un mese (sarebbe out anche con Pisa e Cagliari, poi c'è l'Inter al Meazza). La zona inguinale è la stessa che lo aveva tormentato da marzo scorso, ma Zaccagni è convinto che nulla c'entri l’operazione avvenuta a giugno scorso e l'inserimento di una retina per risolvere il problema della pubalgia.

E' atteso un punto sui tanti infortuni che hanno colpito la squadra: Marusic e Pellegrini sono attesi con l’Atalanta, dopo la sosta per il campionato. Se Vecino non sarà pronto, Dele-Bashiru può sperare nel reintegro. La lista dei ko muscolari ora è inquietante e bisogna capire se è legata ai campi rizollati (duri secondo lo staff tecnico) di Formello.

Rovella ha fatto l’ultimo consulto e si è preso 24 ore prima di dire sì all’intervento pubico. La terapia conservativa non ha dato risultati e la Lazio oggi attende il regista per dare l'ok alla clinica privata Quisisana, dove in settimana dovrebbe essere operato. Bisogna fare in fretta perché a Nicolò servirà poi almeno un altro mese per il recupero completo.