Lazio, Gigot sempre più verso l'addio: Ligue 1 o Saudi Pro League le destinazioni

Il futuro professionale di Samuel Gigot sembra destinato a svilupparsi lontano dal mondo Lazio. Il difensore francese, arrivato nell'estate 2024 nella Capitale e riscattato nel corso degli ultimi mesi per circa 4 milioni di euro, non è mai riuscito a trovare spazio con Maurizio Sarri e potrebbe lasciare Roma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, già nel mercato di gennaio.

Gigot si era fermato dopo la prima amichevole stagionale con la Primavera e, a metà settembre, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia. La riabilitazione è in corso in Francia, ma il club biancoceleste ha ormai deciso di inserirlo nella lista dei partenti.

La Lazio è al lavoro per piazzarlo in prestito con diritto o preferibilmente obbligo di riscatto, così da evitare una minusvalenza e alleggerire il monte ingaggi. Diverse squadre francesi avrebbero già manifestato interesse, pronte a riportarlo in Ligue 1.

Prima di firmare con la Lazio, Gigot aveva valutato anche un trasferimento in Arabia Saudita: pista che potrebbe tornare d’attualità qualora non si concretizzasse una soluzione oltralpe.

Il suo addio a gennaio appare ormai molto probabile, con la Lazio pronta a reinvestire per rinforzare il reparto difensivo in vista della seconda parte di stagione.