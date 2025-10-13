Lazio, Gigot sempre più verso l'addio: Ligue 1 o Saudi Pro League le destinazioni
Il futuro professionale di Samuel Gigot sembra destinato a svilupparsi lontano dal mondo Lazio. Il difensore francese, arrivato nell'estate 2024 nella Capitale e riscattato nel corso degli ultimi mesi per circa 4 milioni di euro, non è mai riuscito a trovare spazio con Maurizio Sarri e potrebbe lasciare Roma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, già nel mercato di gennaio.
Gigot si era fermato dopo la prima amichevole stagionale con la Primavera e, a metà settembre, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia. La riabilitazione è in corso in Francia, ma il club biancoceleste ha ormai deciso di inserirlo nella lista dei partenti.
La Lazio è al lavoro per piazzarlo in prestito con diritto o preferibilmente obbligo di riscatto, così da evitare una minusvalenza e alleggerire il monte ingaggi. Diverse squadre francesi avrebbero già manifestato interesse, pronte a riportarlo in Ligue 1.
Prima di firmare con la Lazio, Gigot aveva valutato anche un trasferimento in Arabia Saudita: pista che potrebbe tornare d’attualità qualora non si concretizzasse una soluzione oltralpe.
Il suo addio a gennaio appare ormai molto probabile, con la Lazio pronta a reinvestire per rinforzare il reparto difensivo in vista della seconda parte di stagione.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30