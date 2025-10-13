Inter, Thuram scherza sui social: "Potete tornare per favore? Mi annoio"

Marcus Thuram non è ancora al meglio della condizione, anche se sta recuperando dopo il problema accusato contro lo Slavia Praga. Il francese dell'Inter è dunque rimasto ad Appiano Gentile, contrariamente a quanto gli capita di solito e non è partito con la Francia per gli impegni della Nazionale. L'attaccante ha messo nel mirino il match contro il Napoli in trasferta, in programma il 25 ottobre.

Intanto è stato protagonista di un simpatico episodio social. Thuram ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, nella quale si vede una foto della palestra del centro sportivo nerazzurro, che ha commentato così: "Potete tornare dalla sosta per favore? Mi annoio". Negli scorsi giorni la Pinetina si è svuotata del tutto, visto che la squadra di Cristian Chivu è stata impegnata in Libia nell'amichevole contro l'Atletico Madrid, persa 5-3 dopo i calci di rigore.

L'inizio di stagione del classe '97 è stato più che positivo: 2 partite e 2 gol in Champions League, 5 incontri in Serie A e 3 reti. A questi c'è anche da aggiungere un assist per competizione. Il livello delle sue prestazioni è quello dei giorni migliori, vedremo se riuscirà a mantenerlo anche nella seconda metà dell'anno, quando con Inzaghi ha avuto un calo dovuto pure ai troppi infortuni.