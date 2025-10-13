Di Natale: "Zaniolo finora ha tradito un po' le attese. A Udine però troverà l'ambiente ideale"

"L'Udinese ha un potenziale da almeno 50 punti in stagione. Peccato per la continuità…". Nel giorno del suo 48esimo compleanno, Antonio Di Natale ha parlato dei friulani al Messaggero Veneto, scendendo anche nel dettaglio e toccando tematiche relative ai singoli come Nicolò Zaniolo: "Un buon giocatore che finora ha tradito un po' le attese. Mi auguro possa crescere per il bene suo e dell'Udinese. Sappia che troverà l'ambiente ideale per rilanciarsi".

Di Natale ha avuto parole positive anche per il patron Pozzo, che è il primo tifoso del club e che ha ribadito recentemente di voler tornare in Europa. L'ex capitano dei bianconeri non ha avuto problemi nel dire che meriterebbe questa soddisfazione proprio come tutta la gente che riempie il Bluenergy Stadium.

Impossibile non parlare di Thauvin, che da capitano in estate, un mese dopo il rinnovo automatico, ha deciso di trasferirsi al Lens. Di Natale spiega di non conoscere le dinamiche da vicino, ma allo stesso tempo sottolinea un aspetto: "In queste situazioni non c'è solo un giocatore che vuole andarsene, ma anche una società che ti lascia andare. Peccato perché aveva qualità e poteva chiudere la carriera a Udine".