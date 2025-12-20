Lazio, i convocati di Sarri per la gara contro la Cremonese: presenti Romagnoli e Noslin

Ad aprire la sedicesima giornata di Serie A sarà la sfida in programma all'Olimpico tra la Lazio e la Cremonese, con fischio di inizio oggi a partire dalle ore 18:00. Assenti gli indisponibili Dele-Bashiru, Dia, Isaksen e Rovella, oltre agli squalificati Basic e Zaccagni. Confermati i recuperi di Romagnoli e Noslin dall’influenza e aggregati i giovani Farcomeni e Sana Fernandes dalla Primavera. Questi i 21 convocati del tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Noslin, Sana Fernandes, Pedro.