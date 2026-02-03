Lazio, incontro a Formello fra Sarri e Fabiani: Romagnoli deve tornare al centro del progetto

A Formello non c’è stato alcun vertice straordinario, ma un confronto diretto e sereno tra Maurizio Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani. Un pranzo lontano dai riflettori, utile per fare il punto sulla situazione tecnica e ristabilire alcune priorità. Come riportato da Lalaziosiamonoi.it, dal colloquio è emersa una linea chiara e condivisa: Alessio Romagnoli deve tornare al centro del progetto, senza condizioni né strascichi legati alle recenti tensioni. Una scelta di campo, prima ancora che politica, che rimette ordine nelle gerarchie e guarda esclusivamente al presente.

Negli ultimi giorni il clima attorno al difensore si era fatto pesante. La trattativa con l’Al-Sadd, prima accettata dal giocatore e poi saltata, aveva alimentato malumori mai del tutto sopiti dai tempi del post Champions, quando alcune promesse su rinnovo e riconoscimenti economici non si sono mai concretizzate. Il silenzio del club ha pesato e Romagnoli non ha nascosto di aver ascoltato l’offerta dal Qatar, inizialmente avallata anche dalla Lazio. Poi lo stop, legato alle richieste sugli stipendi arretrati, e lo stallo. Ora però la linea è stata tracciata: Sarri lo considera un titolare e un punto fermo. Le questioni contrattuali restano sullo sfondo, ma non possono più condizionare il campo.