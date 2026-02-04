L'apertura di Leggo: "Roma, tensione Gasp-Massara. Lazio, Romagnoli con la Juve c'è"

Nella prima pagine dell'edizione odierna di Leggo si parla anche di Roma e Lazio, non soddisfatte (anche se per motivi differenti) di come è stata portata avanti la sessione di mercato di gennaio. Per quanto riguarda i giallorossi, secondo il quotidiano il primo non contento sarebbe proprio il tecnico Gian Piero Gasperini, non pienamente soddisfatto del lavoro del direttore sportivo Frederic Massara: "Roma, il mercato divide. Tensione Gasp-Massara", si legge in uno dei box proposti nel taglio alto.

Il secondo è invece per la Lazio, che alla fine si ritrova ancora in casa Alessio Romagnoli. Il difensore era destinato all'addio a gennaio, ma poi la trattativa con l’Al-Sadd è saltata e ora il giocatore deve tornare al centro del progetto, come concordato ieri nell'incontro tra Maurizio Sarri e il ds Angelo Fabiani: "Confronto Sarri-Fabiani. Romagnoli con la Juve c'è", assicura il giornale.