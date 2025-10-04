Live TMW Lazio, Ianni: "Sarri ha avuto giramenti di testa. Bravi nella reazione"

17.10 - Pirotecnico 3-3 allo Stadio Olimpico tra Lazio e Torino, con Danilo Cataldi che dopo 102 minuti di gioco trasforma il calcio di rigore che regala un punto ai biancocelesti. Tra pochi minuti il vice di Maurizio Sarri Marco Ianni interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

17.54 - È iniziata la conferenza stampa di Marco Ianni

Ci può dire come mai non parla il mister? Un passo indietro rispetto a Genova?

"Vi porto le scuse del mister, non si è sentito bene ha avuto dei giramenti di testa forse anche per il finale della partita. Non è stato un passo indietro, il Torino aveva perso delle partite ma per episodi e non era una partita facile. Aveva vinto a Roma e non sarebbe stato facile, non è stata una settimana facile per noi per tanti motivi, strada facendo abbiamo perso giocatori e questo non può essere un alibi, però è stata una problematica anche per la gestione a gara in corso. Forse rispetto a Genova siamo stati meno bravi a chiudere la partita nella situazione di vantaggio, ci siamo abbassati e li abbiamo fatti venire nella nostra metà campo. In area sanno far male e alla fine ci hanno fatto gol, siamo stati bravi però nella reazione dopo il 2-3, non era assolutamente facile".

È mancato equilibrio oggi?

"Su questo modulo ci abbiamo lavorato e lo abbiamo sempre pensato come alternativa a gara in corso. Per necessità e perché vedevamo buone risposte lo abbiamo utilizzato. Adesso dobbiamo trovare equilibrio che ci permette di essere pericolosi in avanti ma non dobbiamo concedere tanto. Dobbiamo trovare una fase difensiva di grande livello e un'ottima gestione della palla, specialmente in questo dobbiamo migliorare. Qualche rientro ci può aiutare, poi oggi avevamo caratteristiche ancor più offensive e avevamo messo in preventivo di concedere qualcosa in più. Potevamo provare a chiuderla sul 2-1, poi dopo il pareggio è diventata difficile perché loro hanno preso le redini della partita. Oggi c'è da sottolineare lo spirito dei ragazzi, anche di chi è entrato perché hanno dimostrato di essere parte integrante di un gruppo che sta crescendo piano piano".

Vi è mancato un po' di ordine e di palleggio sul 2-1?

"Trovare il pareggio in questo modo ti aiuta perché arrivare alla sosta così ti restituisce un sorriso e una spinta in più. Dobbiamo ringraziare la squadra per quanto fatto dopo il 2-3. Non dovevamo addormentare la partita dopo il 2-1 contro una squadra che non aveva nulla da perdere, dovevamo giocare nella metà campo avversaria per provare a chiuderla. Basic e Hysaj non giocavano da tanto tempo, Nuno e Dia erano stanchi e dovevamo cercare di andare a fare il terzo gol per poi addormentare dopo la partita".

18.01 - È terminata la conferenza stampa di Marco Ianni