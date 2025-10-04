Inter-Cremonese 4-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni (16' st Carlos Augusto); Dumfries (8' st Luis Henrique), Frattesi, Barella, Mkhitaryan (30' st Diouf), Dimarco; Bonny (16' st Eposito), Lautaro (30' st Sucic). Allenatore: Chivu
Cremonese (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini (13' st Faye), Baschirotto, Bianchetti; Floriani (30' st Barbieri), Grassi, Bondo, Pezzella; Vazquez (13' st Vardy), Johnsen (1' st Vandeputte); Sanabria (13' st Bonazzoli). Allenatore: Nicola
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 6' Lautaro (I), 38' Bonny (I), 10' st Dimarco (I), 12' st Barella (I), 42' st Bonazzoli (C)
Ammoniti: Sucic (I), Pezzella (C)
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
