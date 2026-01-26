Lazio, il Monaco ha messo nel mirino Noslin: contatti in corso fra i due club
TUTTO mercato WEB
Il Monaco ha messo nel mirino Tijjani Noslin. Secondo quanto riportato da Sky, il club francese ha avviato i primi contatti con la Lazio per l’esterno olandese. Tra le due società è in corso un dialogo per individuare la formula più adatta all’operazione: sul tavolo l’ipotesi di un prestito, con diritto o obbligo di riscatto, soluzioni attualmente allo studio.
L’interesse del Monaco per l’ex Verona resta concreto e la trattativa prosegue, con le parti impegnate a valutare i margini per arrivare a un’intesa.
In questa stagione Noslin ha collezionato 16 presenze tra campionato e Coppa Italia, spesso subentrando dalla panchina, mettendo a referto due gol e un assist.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile