Lazio, il Monaco ha messo nel mirino Noslin: contatti in corso fra i due club

Il Monaco ha messo nel mirino Tijjani Noslin. Secondo quanto riportato da Sky, il club francese ha avviato i primi contatti con la Lazio per l’esterno olandese. Tra le due società è in corso un dialogo per individuare la formula più adatta all’operazione: sul tavolo l’ipotesi di un prestito, con diritto o obbligo di riscatto, soluzioni attualmente allo studio.

L’interesse del Monaco per l’ex Verona resta concreto e la trattativa prosegue, con le parti impegnate a valutare i margini per arrivare a un’intesa.

In questa stagione Noslin ha collezionato 16 presenze tra campionato e Coppa Italia, spesso subentrando dalla panchina, mettendo a referto due gol e un assist.