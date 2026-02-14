Lazio, Sarri vuole continuità dopo Bologna: chance per Noslin e Dele-Bashiru

Un'occasione per preparare al meglio la doppia semifinale di Coppa Italia. Il primo atto della sfida tra Lazio e Atalanta servirà a entrambe le squadre per prendere le misure in vista della sfida che, almeno in casa biancoceleste, vale una stagione. Il doppio confronto con la Dea può regalare una finale insperata fino a qualche settimana fa e per questo la Lazio vuole arrivarci al meglio. Cosa che non fa quest'oggi, viste le cinque assenze che per l'ennesima volta costringono Sarri a delle novità di formazione. Out tre titolari come Romagnoli, Basic e Zaccagni, manca anche il primo cambio del capitano visto il ko di Pedro che ne avrà per almeno un mese. Il quinto assente è Lazzari, ai box ormai da un paio di settimane per un infortunio muscolare. Visti gli indisponibili Sarri darà una chance a Tijjani Noslin, autore del gol del pareggio a Bologna.

Lazio, occasione dal primo minuto per Noslin e Dele-Bashiru

Dopo aver vissuto una prima parte di stagione da centravanti di scorta per le indisponibilità prima di Castellanos, poi di Dia, Noslin a gennaio è diventato addirittura il titolare al centro dell'attacco. La partenza dell'argentino e l'assenza del senegalese per la Coppa d'Africa avevano portato l'olandese a giocare dal primo minuto, salvo poi cedere il posto a Ratkov e Maldini. Ora Noslin torna a giocare da titolare e lo farà a sinistra, mentre chi è pronto a tornare dal primo minuto in Serie A cinque mesi dopo l'ultima volta è Dele-Bashiru. Prima l'infortunio nel derby che lo ha tenuto ai box per due mesi, poi la Coppa d'Africa e l'esplosione di Basic gli hanno negato la titolarità. Il nigeriano ha sfruttato l'occasione a Bologna e oggi sarà confermato nel centrocampo a tre con Cataldi e Taylor, quest'ultimo già un intoccabile per Maurizio Sarri.