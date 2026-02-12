Lazio, Noslin segna ed esulta citando la Bibbia: "Il mio potere è più grande quando sei debole"

Tijjani Noslin ha segnato il gol decisivo contro il Bologna ieri sera, che ha permesso ai biancocelesti di pareggiare e di portare così la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia ai calci di rigore. A quel punto la Lazio ha avuto la meglio, segnando 4 penalty contro l'unico trasformato dai rossoblù. Per Italiano prosegue il momento no, con i playoff di Europa League che sono dietro l'angolo.

Noslin ha postato su Instagram le foto della partita, esultando per il passaggio del turno. In semifinale troverà l'Atalanta di Raffaele Palladino, ma l'olandese è già motivato e carico, come dimostra la citazione della Bibbia che ha voluto postare su Instagram per celebrare il successo del Dall'Ara: "La mia grazia è tutto ciò di cui hai bisogno, perché il mio potere è il più grande quando sei debole. ”