Lazio, Noslin: "Felice per il gol e per il passaggio del turno, vogliamo vincere la coppa"

L'attaccante della Lazio Tijjani Noslin ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sfida contro il Bologna vinta ai calci di rigore e valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

Bella serata.

"Adesso una bella serata, nel primo tempo ci siamo inguaiati un po' da soli. Stiamo diventando un po' più solidi, qualcosa di buono stiamo facendo".

Sei felice?

"Sono molto felice, la squadra mi ha supportato molto oggi. Contento per aver segnato e che la squadra ha passato il turno, ora vogliamo vincere la coppa".