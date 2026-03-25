TMW Il tempo passa anche per l'eterno Pedro: addio alla Lazio a fine stagione, poi il ritiro?

Fedelissimo di Sarri, idolo dei tifosi della Lazio. Ma gli anni passano anche per Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, meglio noto più semplicemente come Pedro. Questa estate, l’attaccante spagnolo spegnerà 39 candeline. Sufficienti per iniziare a pensare a quello che può succedere dopo.

L’ex Barcellona è legato al club biancoceleste da un contratto fino al termine della stagione. In questo campionato, come prevedibile, è stato più che altro un’arma a gara in corso. Titolare solo sei volte, ha comunque accumulato 22 presenze, con tre gol e un assist all’attivo. Media di minuti giocati bassina: 31 a gara. L’anno scorso, per fare un raffronto, aveva chiuso a una media leggermente superiore (36 minuti a partita), con 10 gol all’attivo e soprattutto altre 12 gare (11 da titolare) in Europa League. Insomma, il tempo passa.

Nelle scorse settimane, lui stesso - che a fine dicembre aveva già anticipato l'addio alla Lazio - ha aperto a scenari diversi dalla permanenza: “Vedremo, non voglio escludere nulla. La prima cosa che devo fare sarà dire addio alla Lazio, un club meraviglioso che mi ha trattato in maniera incredibile. Il ritiro è sempre più vicino”. L’impressione, in realtà, è che in casa Lazio ci siano diversi nodi attesi al pettine.