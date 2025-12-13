Lazio, il ritorno di Cancellieri: di nuovo titolare a Parma da ex

È la serata del ritorno per Matteo Cancellieri. L’esterno biancoceleste torna dal primo minuto a quasi due mesi dall’ultima titolarità a Bergamo lo scorso 19 ottobre, lì dove si fermò per una lesione muscolare a metà primo tempo. Il ritorno al Tardini dopo l’anno in prestito che gli ha permesso finalmente di prendersi la Lazio, in quella Parma che, a detta di Sarri, lo ha reso uomo. “L’evoluzione sia calcistica che personale che ho visto è molto positiva - disse Sarri dopo la trasferta di Genova -. É un ragazzo più maturo, disponibile”. Maturità che lo ha portato anche a diventare padre, con la piccola Amelia nata giovedì. Cancellieri completerà il tridente offensivo composto da Castellanos e Zaccagni, entrambi a caccia di un gol in trasferta che alla Lazio manca addirittura da fine settembre. L’argentino ha realizzato l’ultima rete proprio nell’unico successo esterno della Lazio a Marassi contro il Genoa, mentre Zaccagni in Serie A da quella trasferta ha realizzato un solo gol in sette presenze.

Lazio, Sarri costretto a cambiare la difesa: le novità per Parma

La trasferta di Parma sarà un crash test importante per la difesa biancoceleste. Dopo gli otto clean sheet in 15 partite ufficiali tra Serie A e Coppa Italia, questa sera per la prima volta la Lazio dovrà fare a meno di Mario Gila, ieri presente all’inaugurazione del nuovo Lazio Style tra oltre 500 tifosi presenti per foto e autografi. A sostituirlo ci sarà Patric, alla prima stagionale da titolare in un 2025 condizionato tremendamente dagli infortuni. L’altro cambio ci sarà sulla corsia di sinistra, con Pellegrini che torna titolare dopo l’assenza con il Bologna per la nascita del primogenito Sebastiano. A lasciarli spazio sarà Tavares, insufficiente contro il Bologna e di fatto sul mercato. A completare la difesa Marusic sulla destra e Romagnoli al fianco di Patric davanti a Provedel. Ancora panchina per Dele-Bashiru prima della partenza per la Coppa d’Africa, a centrocampo conferme per il terzetto composto da Guendouzi, Cataldi e Basic con Vecino pronto a entrare nella ripresa.