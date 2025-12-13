La Lazio prova a ripartire da Parma. Il Messaggero in taglio alto: "Sarri punta su Basic"
L’edizione odierna de Il Messaggero pone sul taglio alto della propria prima pagina il ritorno in campo in campionato della Lazio, impegnata questo pomeriggio a partire dalle ore 18:00 al Tardini per affrontare il Parma.
Dopo le ultime due gare, dove sono arrivati la sconfitta contro il Milan ed il pareggio contro il Bologna, Maurizio Sarri va a caccia del riscatto e di tre punti che potrebbero mantenerlo in corsa per il treno Europa.
Senza l’infortunato Isaksen e lo squalificato Gila, Sarri è pronto a due importanti novità di formazione: in difesa ci sarà il debutto stagionale di Patric, mentre in attacco tornerà dopo due mesi dall’infortunio Cancellieri. A centrocampo confermato l’insostituibile Basic.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
