Offerta di Tether, Tuttosport in apertura: "Un miliardo per la Juve! Elkann dice no"
"Un miliardo per la Juve! Elkann dice no" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Tether, La società di criptovalute, che detiene l'11,5% delle quote, punta all'acquisizione della maggioranza: "Proposta avanzata con umiltà e senso di responsabilità nei confronti di club e tifosi". Ma Exor alza il muro e, al di là della mossa di Ardoino, non trovano riscontro le voci sull'intenzione di cedere la Juve. La famiglia di Yildiz è a Torino per trattare il rinnovo: secondo il Cies, Kenan a giugno varrà 140 milioni.
Oggi in campo il Toro - "Baroni, svolta o guai". Nel taglio alto spazio alla gara tra Torino e Cremonese di quest'oggi alle 15. Sotto gli occhi del nuovo ds, l'allenatore deve mandare un messaggio forte dopo 3 ko di fila. La vittoria del Lecce sul Pisa fa scivolare i granata al 17° posto. Prima della partita raduno dei tifosi per contestare Cairo.
