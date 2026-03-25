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Lazio in campo dopo il riposo. Alla ripresa del campionato potrebbero rientrare in tre

Lazio in campo dopo il riposo. Alla ripresa del campionato potrebbero rientrare in treTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 21:08Serie A
Simone Bernabei

La Lazio di Maurizio Sarri è tornata in campo nella giornata di oggi a Formello dopo due giorni di pausa concessi dal tecnico in seguito al bel successo contro il Bologna al Dall'Ara.

Il gruppo ha svolto una seduta sul campo pur senza i 9 giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, i cui rientri sono previsti fra l'1 ed il 2 aprile, come spiega Lalaziosiamonoi. Solo in quel momento inizierà la preparazione della prossima sfida contro il Parma quando, salvo sorprese, dovrebbero rivedersi Cataldi e Basic ma anche Mario Gila, fermatosi proprio col Bologna per un fastidio al ginocchio che però non sembra destare preoccupazioni particolari. Sicuramente assenti, invece, Provedel, Rovella e Zaccagni.

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