TMW Una notte a Italia-Irlanda del Nord. Tra i convocati di O'Neill un suo giocatore al Blackburn

Una notte ci divide a Italia-Irlanda del Nord, il primo dei due appuntamenti (sperando che siano due) più attesi dallo Stivale del calcio, nella speranza di poter finalmente vedere la nazionale azzurra tornare a calcare un palcoscenico, quello dei Mondiali, dal quale è assente ormai da due giri e quindi da oltre un decennio.

Il primo avversario sulla strada di Gattuso e dei suoi ragazzi è l'Irlanda del Nord, allenata da Michael O'Neill che è un po' il 'Calzona del 2026', visto che ha un doppio incarico essendo divenuto dallo scorso 13 febbraio anche il nuovo allenatore del Blackburn, squadra di Championship, secondo livello del calcio inglese.

E se c'è una sorta di 'nuovo Calzona' in panchina, l'Irlanda del Nord, per mantenere la similitudine con il Napoli di due campionati fa, ha anche il 'suo Lobotka'. Sì, perché venendo chiamato in sostituzione dell'infortunato Ballard, uno dei pochi profili di Premier League sui quali poteva contare O'Neill, il difensore Tom Atcheson è allo stesso tempo un suo giocatore sia nel club che nella nazionale.

Di seguito la lista completa dei convocati di Michael O'Neill per Italia-Irlanda del Nord di domani sera, al netto delle ultime modifiche:

Portieri: Peacock-Farrell (Blackpool); Hazard (Plymouth); Charles (Sheffield Wednesday); Clarke (Partick Thistle).

Difensori: Hume (Sunderland); Brown (Oxford United); Spencer (Oxford United); McNair (Hull); Toal (Bolton); McConville (Norwich); Devlin (Portsmouth), Atcheson (Blackburn).

Centrocampisti: Donley (Oxford United); McDonnell (Oxford United); Saville (Luton); McCann (Preston); S. Charles (Southampton); Price (West Bromwich); Smyth (QPR); Galbraith (Swansea); Devenny (Crystal Palace); Lyons (Kilmarnock); Kelly (Barnsley); Morrison (Liverpool).

Attaccanti: Magennis (Exeter); D. Charles (Huddersfield); Marshall (Bochum); Reid (Stevenage).