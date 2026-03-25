La voglia azzurra di Retegui: "A Coverciano una settimana prima. Ringrazio lo staff"

E' carico e desideroso di incidere, Mateo Retegui. Le sorti dell'Italia e della possibile qualificazione al prossimo Mondiale dipenderanno anche da lui, a cominciare da domani sera contro l'Irlanda del Nord.

In conferenza stampa, l'attaccante ex Atalanta e Genoa ha parlato di questi temi: "Sto benissimo. E' da quando è finita la gara con la Novergia che volevo tornare a giocare con l'Italia, questa è la settimana più importante per tutti noi. Appena saputo dei giorni liberi sono venuto a Coverciano per allenarmi qui, con i preparatori della Nazionale. Sono venuti una settimana prima con me e li ringrazio molto. Sono contento e ho voglia di giocare".

Cosa ti ha fatto innamorare della Nazionale?

"L'Italia. Da quando sono arrivato qui per la prima volta non ho mai avuto dubbi. Per me è la cosa più importante successa nella mia vita, indossare questa maglia e rappresentare l'Italia per me è tutto. Sono orgoglioso di indossare questa casacca".