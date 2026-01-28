TMW Lazio in pressing per il polacco Przyborek. Può arrivare in città nelle prossime ore: le ultime

La Lazio sta spingendo per il polacco classe 2007, Adrian Przyborek, di proprietà del Pogon Szczecin. Di ruolo trequartista, con il contratto in scadenza nel 2027, quella di Przyborek sarebbe un'operazione di poco superiore ai 5 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita tra il 20 e il 25%.

La Lazio - secondo quanto raccolto da TMW - vorrebbe chiudere entro stasera e far arrivare il giocatore domani a Roma. In questa edizione del massimo campionato della Polonia, la Ekstraklasa, Przyborek ha segnato 2 gol e 2 assist in 17 partite.