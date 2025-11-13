TMW AZ Alkmaar, due club italiani sono su Kees Smit. Vale tra i 15 e i 20 milioni di euro

Atalanta e Como hanno messo nel mirino Kees Smit, centrocampista dell'AZ Alkmaar. Diciannove anni, classe 2006, è già valutato come uno dei grandi centrocampisti per il prossimo futuro. Il club olandese vuole fra i 15 e i 20 milioni di euro.

L'investitura è arrivata nei giorni scorsi, direttamente dal commissario tecnico dell'Olanda, Ronald Koeman. Devo stare attento a quello che dico, ma ho allenato Pedri al Barça e vedo molte cose di lui in Smit: i movimenti, l’uso di entrambi i piedi, la visione di gioco. È impressionante ciò che sta mostrando alla sua età. Dopo i primi due allenamenti capii che sarebbe diventato un grande giocatore". Ora sembra riconoscere lo stesso talento in Smit. "Se riuscirà a ottenere anche solo la metà di quanto ha fatto Pedri, tutta l’Olanda sarà felice".

Ieri Smit ha risposto. "Se lo dice lui, forse un po’ di verità c’è. Non me l’aspettavo, ma è un bel paragone. Capisco che a molti possa sembrare strano. Prima mi paragonavano a De Bruyne, ora a Pedri… o a Frenkie de Jong! Guardo quasi tutte le partite del Barcellona, è semplicemente il mio club preferito. Convocazione? Non me lo aspetto, ma se il CT parla di te, significa che sei vicino. Ma devo ancora dimostrare di meritarmelo".