Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. A Pescara arriva Gorgone

© foto di Stefano Scarpetti
Tommaso Maschio
Oggi alle 08:04Serie B
Tommaso Maschio

In Serie B arriva il quarto esonero stagionale: dopo Sampdoria, Empoli e Spezia infatti anche il Pescara ha deciso, approfittando della sosta per le nazionali, di operare un cambio in panchina. Il club abruzzese, ieri, ha infatti annunciato l'esonero di Vincenzo Vivarini, tecnico scelto in estate per sostituire Silvio Baldini (approdato poi sulla panchina dell'Italia Under 21) per la stagione di Serie B. Al suo posto è arrivato Giorgio Gorgone, ex Lucchese, che sarà all'esordio in cadetteria.

Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:

Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)
Bari - Fabio Caserta (nuovo)
Carrarese - Antonio Calabro (confermato)
Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)
Cesena - Michele Mignani (confermato)
Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/19 Alessio Dionisi
Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)
Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)
Mantova - Davide Possanzini (confermato)
Modena - Andrea Sottil (nuovo)
Monza - Paolo Bianco (nuovo)
Padova - Matteo Andreoletti (confermato)
Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)
Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo) -> esonerato il 11/11 -> dal 12/11 Giorgio Gorgone
Reggiana - Davide Dionigi (confermato)
Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 19/10 Angelo Gregucci
Spezia - Luca D'Angelo (confermato) -> esonerato il 4/11 -> dal 4/11 Roberto Donadoni
Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)
Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)
Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)

Palermo, buone notizie per Joronen: contro la Virtus Entella ci sarà
Juve Stabia, trasferte vietate ai tifosi per i prossimi tre mesi
