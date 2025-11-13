Focus TMW Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. A Pescara arriva Gorgone

In Serie B arriva il quarto esonero stagionale: dopo Sampdoria, Empoli e Spezia infatti anche il Pescara ha deciso, approfittando della sosta per le nazionali, di operare un cambio in panchina. Il club abruzzese, ieri, ha infatti annunciato l'esonero di Vincenzo Vivarini, tecnico scelto in estate per sostituire Silvio Baldini (approdato poi sulla panchina dell'Italia Under 21) per la stagione di Serie B. Al suo posto è arrivato Giorgio Gorgone, ex Lucchese, che sarà all'esordio in cadetteria.

Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:

Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)

Bari - Fabio Caserta (nuovo)

Carrarese - Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)

Cesena - Michele Mignani (confermato)

Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/19 Alessio Dionisi

Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)

Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)

Mantova - Davide Possanzini (confermato)

Modena - Andrea Sottil (nuovo)

Monza - Paolo Bianco (nuovo)

Padova - Matteo Andreoletti (confermato)

Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)

Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo) -> esonerato il 11/11 -> dal 12/11 Giorgio Gorgone

Reggiana - Davide Dionigi (confermato)

Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 19/10 Angelo Gregucci

Spezia - Luca D'Angelo (confermato) -> esonerato il 4/11 -> dal 4/11 Roberto Donadoni

Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)

Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)

Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)