Giovanni Reyna, a un passo dal Parma. Per poi scegliere il Borussia Moenchengladbach

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Giovanni Reyna poteva giocare nel nostro campionato. Il Parma lo aveva messo nel mirino per battezzare la proprietà, con Kyle Krause che avrebbe avuto un connazionale come una delle stelle fra centrocampo e attacco. Il suo acquisto sarebbe stato finanziato dalla cessione di Giovanni Leoni al Liverpool - poi avvenuta - per circa 35 milioni di euro.

Reyna era in scadenza nel prossimo giugno. Avrebbe firmato un accordo da 4 anni, fino al 30 giugno del 2029, con i ducali che erano pronti a chiudere nel fine settimana dopo Ferragosto. La valutazione era di circa 6,5 milioni di euro, salvo poi non riuscire a chiudere e vederselo scippare sotto il naso.

Tanto che il 23 agosto i sogni si sono infranti tramite un comunicato da parte del BVB. "Il centrocampista Giovanni Reyna lascerà il Borussia Dortmund e si unirà ai rivali del Borussia Mönchengladbach con effetto immediato. Il ventiduenne americano ha giocato 106 partite di Bundesliga (15 gol) e 27 partite di Champions League con il Borussia Dortmund, squadra a cui è arrivato nel 2019. Ha vinto la Coppa di Germania con il Borussia Dortmund nel 2021. A Dortmund è diventato un giocatore della nazionale statunitense". Oggi Giovanni Reyna compie 23 anni.

Editoriale di Marco Conterio
